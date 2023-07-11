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Что известно об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Сын подводника и экс-командир «Краснодара»: что известно об убитом Станиславе Ржицком
Ржицкий служил на подлодках «Алроса» и «Краснодар», во время операции в Сирии с последней под его командованием наносились удары по террористам. Капитан был в базе данных украинского «Миротворца»
Станислав Ржицкий
Станислав Ржицкий (Фото: Станислав Ржицкий / Ok.ru)

В Краснодаре 10 июля застрелили заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. СК возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

Где и как убили Ржицкого

Тело 42-летнего мужчины нашли близ улицы Береговой в Краснодаре. По данным «112», Ржицкого убили близ спортивного комплекса «Олимп» во время утренней пробежки. Убийца несколько раз выстрелил в него и скрылся. Baza и Mash сообщали, что Ржицкого убили четырьмя выстрелами в спину, в его теле нашли две пули калибра 9 мм, еще две прошли навылет. Рядом с телом обнаружили смарт-часы и наушники, убийца их не забрал.

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

По данным Baza, готовивший убийство давно следил за Ржицким, знал маршруты его перемещений и специально нашел для убийства место, где нет камер наблюдения. Телеграм-канал также отмечал, что маршрут, по которому бегал погибший, могли отследить в его соцсетях: Ржицкий выкладывал там скриншоты из фитнес-трекера Strava.

Утром 11 июля Главное управление разведки Украины опубликовало в телеграм-канале пост об убийстве Ржицкого, в котором говорится, что подводник был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова. При этом Киев не взял на себя ответственность за убийство капитана второго ранга.

В Краснодаре после убийства Ржицкого объявили план «Перехват», передавал Shot. Убийца пока не задержан.

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Кто такой Станислав Ржицкий

Ржицкий — капитан второго ранга, бывший командир подлодки «Краснодар». Когда он перешел на работу в мобилизационный отдел Краснодара не сообщалось, однако, как свидетельствует сохранившаяся в кэше копия сайта администрации города, по состоянию на январь 2022 года имя Ржицкого в структуре отдела не упоминалось.

Ржицкий, по данным «Коммерсанта», был сыном подводника, родился в Петропавловске-Камчатском. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт и Высшие специальные офицерские классы ВМФ. После этого служил на подлодке «Алроса» Черноморского флота, начал командиром минно-торпедной боевой части, а в августе 2013-го возглавил экипаж. Командиром «Краснодара» он стал в 2016 году.

Командир подлодки «Краснодар»

Станислав Ржицкий (слева)
Станислав Ржицкий (слева) (Фото: krd.ru)

В 2017 году подлодка под командованием Ржицкого из Средиземного моря наносила удары крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в Сирии. В августе того года она прибыла в Севастополь, тогда командиром подводного судна также был Ржицкий.

Дизель-электрическая подлодка «Краснодар» Черноморского флота была спущена на воду в апреле 2015 года. Она построена на предприятии «Адмиралтейские верфи» в рамках проекта 636. Предназначена для борьбы с надводными кораблями и субмаринами, постановки минных заграждений, ведения разведки.

База украинского «Миротворца»

Ржицкий был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», пост о нем датирован июлем 2022 года. Украинские СМИ тогда опубликовали данные командиров российских подлодок, которые могут нести управляемые ракеты «Калибр», это произошло после удара по Виннице. Минобороны России сообщило, что удар был нанесен по зданию Дома офицеров в этом городе, где шло совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений. Все они были уничтожены, говорили в военном ведомстве.

Отец Ржицкого рассказал Baza, что капитан подал рапорт на увольнение из вооруженных сил в 2021 году, но уволили его в августе 2022 года, поскольку процедура является небыстрой. Причем в этот период в море капитан второго ранга не выходил и «не участвовал в СВО никаким образом», сказал он.

Отец утверждает, что Ржицкий попал в базу «Миротворца» после 2014 года, когда перегонял дизельную подводную лодку «Запорожье», которая ранее входила в состав ВМС Украины.

Что говорят власти

Станислав Ржицкий (на фотографии)
Станислав Ржицкий (на фотографии) (Фото: krd.ru)

Депутат Госдумы и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов назвал Ржицкого патриотом и любящим отцом. «Знал его еще в качестве командира подлодки «Краснодар». В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались», — написал Первышов в телеграм-канале.

Действующий глава Краснодара Евгений Наумов также выразил соболезнования в связи с гибелью Ржицкого.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании убийства экс-командира «Краснодара».

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Краснодар убийство Станислав Ржицкий Подводная лодка «Краснодар»
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