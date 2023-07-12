Подозреваемый в убийстве в Краснодаре признался в работе на Украину

Подозреваемый в убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого сознался, что был завербован украинской разведкой и совершил убийство по ее заданию

Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара (Фото: emnaumov / Telegram)

Задержанный по подозрению в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Сергей Денисенко на допросе признался, что был завербован разведкой Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом же ранее сообщил телеграм-канал «112».

По данным «112», Денисенко рассказал, что ему приказали ликвидировать «какого-нибудь значимого российского чиновника» и он выбрал Ржицкого.

Денисенко был задержан 11 июля в Туапсе. Как сообщал следственный комитет, при обыске у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, как предполагается, было совершено убийство.

Ржицкий, который был замначальника городского отдела Краснодара по мобилизационной работе, был убит выстрелами из пистолета на утренней пробежке 10 июля.

Ржицкий окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт и Высшие специальные офицерские классы ВМФ. После этого служил на подлодке «Алроса» Черноморского флота, начал командиром минно-торпедной боевой части, а в августе 2013 года возглавил экипаж. В 2016 году стал командиром подлодки «Краснодар».



В 2017 году подлодка под командованием Ржицкого из Средиземного моря наносила удары крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в Сирии. В августе того года она прибыла в Севастополь, тогда командиром подводного судна также был Ржицкий.



Когда именно Ржицкий перешел на работу в мобилизационный отдел Краснодара, не сообщалось, однако, как свидетельствует сохранившаяся в кэше копия сайта администрации города, по состоянию на январь 2022 года его имя в структуре отдела не упоминалось.

В телеграм-канале Главного управления разведки Украины был опубликован пост об «уничтожении» Ржицкого, в котором говорилось, что тот был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова. Однако позже глава ГУР Кирилл Буданов заявил о непричастности Киева к убийству.

Родители офицера Леонид и Татьяна Ржицкие сообщили, что их сын подал рапорт об увольнении из армии задолго до начала спецоперации на Украине, а полностью завершить процедуру удалось в 2022 году. По словам Ржицкого-старшего, Станиславу предлагали остаться в штабе военно-морского флота, но он отверг это предложение. «Ему хотелось совсем другой жизни, он любил спорт. Устал», — продолжила его мать.



Семья знала, что Станислав находится в базе «Миротворца», однако он сам к этому относился «по-философски, даже немного с юмором». Родители офицера уверены, что убийство их сына было показательным актом мести. «Это как с Дарьей Дугиной. Только со Стасом тут явный промах. Он никак не участвовал в СВО», — отметила женщина.