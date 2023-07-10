В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизации

В Краснодаре убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В администрации Краснодара подтвердили РБК его гибель.

«По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», — сообщили в администрации.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на СМИ сообщил, что Ржицкого застрелили во время утренней пробежки. Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся, утверждает канал. По его данным, Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар».

Материал дополняется