В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизации
В Краснодаре убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В администрации Краснодара подтвердили РБК его гибель.
«По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», — сообщили в администрации.
Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на СМИ сообщил, что Ржицкого застрелили во время утренней пробежки. Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся, утверждает канал. По его данным, Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар».
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