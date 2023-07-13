Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки в Краснодаре арестовали

Сергей Денисенко (слева) (Фото: СК России)

Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, арестовали, сообщает Следственный комитет.

Как рассказали РБК в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Денисенко арестован на два месяца, до 10 сентября.

11 июля Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого. У Денисенко был обнаружен «пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство».

Капитана второго ранга Станислава Ржицкого застрелили рядом со спортивным комплексом «Олимп» во время утренней пробежки 10 июля. Убийца несколько раз выстрелил в него и скрылся.

Телеграм-канал Mash сообщал, что Ржицкого убили четырьмя выстрелами в спину. Рядом с его телом обнаружили смарт-часы и наушники — убийца не стал их забирать. По информации телеграм-канала Baza, убийство давно готовилось, а злоумышленник долго следил за Ржицким и знал маршруты его перемещений. В соцсетях капитан выкладывал скриншоты из фитнес-трекера Strava. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах также сообщил, что Ржицкого могли выследить благодаря данным из приложения для бега.

Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило об «уничтожении» Ржицкого шестью выстрелами из пистолета Макарова. Глава ГУР Кирилл Буданов позже заявил, что Киев не имеет отношения к убийству.

По словам отца Ржицкого, его сын решил перебраться в Краснодар на гражданскую службу в 2022 году. Он отметил, что капитан «подал рапорт об отставке задолго до начала спецоперации на Украине, просто полностью завершить процедуру удалось в 2022 году». Мать Ржицкого подчеркнула, что ее сын «никак не участвовал в специальной военной операции».

В Краснодаре он работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации города. При этом в самом отделе не сообщалось, когда именно он перешел на работу, но, как свидетельствует сохранившаяся в кеше копия сайта администрации, по состоянию на январь 2022-го Ржицкий в числе сотрудников не числился.

В июле 2022 года Ржицкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец». После удара по Виннице украинские СМИ опубликовали данные командиров российских подлодок, которые могут нести управляемые ракеты «Калибр». Минобороны России сообщало, что удар был нанесен по зданию Дома офицеров в этом городе, где шло совещание командования украинских воздушных сил с иностранными поставщиками оружия.