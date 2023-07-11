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Убитый в Краснодаре экс-командир подлодки уволился с флота в 2022 году

Убитый в Краснодаре экс-командир подлодки Ржицкий уволился до начала операции на Украине
Капитан второго ранга Ржицкий, убитый в Красндаре 10 июля, подал рапорт об отставке из ВМФ задолго до проведения спецоперации, сообщили его родители
Станислав&nbsp;Ржицкий
Станислав Ржицкий (Фото: krd.ru)

Убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе, экс-командир подводной лодки «Краснодар», капитан второго ранга Станислав Ржицкий подал рапорт об увольнении из армии задолго до начала спецоперации на Украине, а полностью завершить процедуру удалось в 2022 году, сообщили «Комсомольской Правде» родители офицера Леонид и Татьяна Ржицкие.

По словам отца, Станислав Ржицкий принял окончательное решение перебраться в Краснодар на гражданскую службу в 2022 году: ему поступило хорошее предложение из мэрии Краснодара, на которое он ответил согласием.

«Последние пять лет он почти не жил дома. Из-за этого распались обе семьи Стаса. Он по шесть-девять месяцев не был на суше. Служил в Сирии. Это был очень тяжелый период <...>. Он подал рапорт об отставке задолго до начала спецоперации в Украине, просто полностью завершить процедуру удалось в 2022 году», — рассказал КП отец убитого.

По словам Ржицкого-старшего, Станиславу предлагали остаться в штабе военно-морского флота, но он отверг это предложение. «Ему хотелось совсем другой жизни, он любил спорт. Устал», — продолжила его мать.

Она также рассказала, что семья была в курсе, что Станислав находится в базе «Миротворца», однако он к этому относился «по-философски, даже немного с юмором». Родители офицера уверены, что убийство их сына было показательным актом мести. «Это как с Дарьей Дугиной. Только со Стасом тут явный промах. Он никак не участвовал в СВО», — отметила женщина.

Ржицкого застрелили рядом со спортивным комплексом «Олимп» во время утренней пробежки 10 июля. Убийца несколько раз выстрелил в него и скрылся. Baza и Mash сообщали, что Ржицкого убили четырьмя выстрелами в спину, в его теле нашли две пули калибра 9 мм, еще две прошли навылет. Рядом с телом нашли смарт-часы и наушники, убийца их не забрал.

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Baza писала, что готовивший убийство Ржицкого давно следил за ним и знал маршруты его перемещений. Маршрут, по которому бегал погибший, по данным канала, могли отследить в соцсетях: Ржицкий выкладывал там скриншоты из фитнес-трекера Strava. О том, что капитана могли выследить через данные из приложения для бега, сообщал и источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Ржицкий окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт и Высшие специальные офицерские классы ВМФ. После этого служил на подлодке «Алроса» Черноморского флота, начал командиром минно-торпедной боевой части, а в августе 2013 года возглавил экипаж. В 2016 году стал командиром подлодки «Краснодар».

В 2017 году подлодка под командованием Ржицкого из Средиземного моря наносила удары крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в Сирии. В августе того года она прибыла в Севастополь, тогда командиром подводного судна также был Ржицкий.

Когда именно Ржицкий перешел на работу в Отдел по мобилизационной работе администрации города Краснодар, не сообщалось, однако, как свидетельствует сохранившаяся в кэше копия сайта администрации города, по состоянию на январь 2022 года его имя в структуре отдела не упоминалось.

Ржицкий был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», запись о нем датированв июлем 2022 года. Украинские СМИ тогда опубликовали данные командиров российских подлодок, которые могут нести управляемые ракеты «Калибр», это произошло после удара по Виннице в июле 2022 года. Минобороны России сообщило, что удар был нанесен по зданию Дома офицеров в этом городе, где шло совещание командования украинских воздушных сил с иностранными поставщиками вооружений. Мать погибшего рассказала, что семья была в курсе, что имя Станислава внесено в базу «Миротворца», но он к этому относился «по-философски, даже немного с юмором». Родители офицера уверены, что убийство их сына было показательным актом мести. «Это как с Дарьей Дугиной. Только со Стасом тут явный промах. Он никак не участвовал в СВО», — отметила женщина.

Ранее 11 июля СК сообщило о задержании подозреваемого в убийстве Ржицкого, — им оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. «При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — уточнили в ведомстве.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Станислав Ржицкий родители убийство Краснодар
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