Палата представителей США поддержала передачу Киеву кассетных боеприпасов
Палата представителей США отклонила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября), которая предусматривает запрет на передачу Киеву кассетных боеприпасов. Это следует из результатов голосования на сайте нижней палаты парламента.
Поправку представила представитель Республиканской партии, конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин. Она назвала отправку кассетных боеприпасов на Украину эскалацией и указала на риски для гражданского населения при использовании подобных снарядов.
Поправку поддержали 147 парламентариев, 276 выступили против, говорится в базе данных конгресса.
Соединенные Штаты объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Президент США Джо Байден объяснил такой шаг истощением запасов снарядов у Киева. Вашингтон, со своей стороны, также не способен оперативно восполнить эти запасы, говорил он.
Белый дом заверял, что Киев взял на себя обязательство использовать кассетные боеприпасы с осторожностью и с определенными ограничениями. Вашингтон получил от Украины письменные гарантии, что эти боеприпасы будут использоваться «с осторожностью» во избежание рисков для гражданского населения, говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. О предоставлении таких гарантий заявлял и глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев не будет использовать кассетные боеприпасы «на официально признанной территории России». Украина не относит к ней вошедшие в состав Федерации по итогам референдумов Крым, Запорожскую и Херсонскую области, а также ЛНР и ДНР.
Против использования кассетных боеприпасов на Украине выступила ООН. Их передачу не поддержали Германия, Австрия Канада и Великобритания. Министр обороны Сергей Шойгу допустил использование таких боеприпасов российской армией в случае их появления у Украины.
Пентагон 13 июля подтвердил, что кассетные боеприпасы уже передали Киеву.
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