Politico узнала о возможной встрече Байдена и Зеленского на саммите НАТО

Politico: Байдене и Зеленский могут встретиться на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля

Байден и Зеленский могут встретиться 12 июля, президент США намерен убедить украинского коллегу, что Вашингтон сделал все возможное на данный момент по вопросу членства Киева в блоке. Россия против вступления Украины в НАТО

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters)

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их данным, во время встречи американский лидер собирается убедить своего украинского коллегу, что Вашингтон добился максимально возможного результата по позиции союзников относительно Киева на саммите в этом году — снял ряд бюрократических препятствий и договорился об обязательствах по обеспечению безопасности Украины.

Участие Зеленского в саммите анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он рассказал, что лидер примет участие в первой встрече нового переговорного формата — Совета Украина — НАТО. Украинская сторона официально не подтверждала, что президент посетит мероприятие.

В своем традиционном вечернем обращении 10 июля, накануне начала саммита, Зеленский в очередной раз повторил, что Украина ожидает «четкого сигнала» относительно членства в блоке. «Де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие — это оружие альянса, наши ценности — это то, во что верит альянс», — добавил Зеленский.

Заявку на вступление в НАТО Украина подала осенью. Столтенберг указывал, что во время саммита блока будут приняты решения, которые «сблизят» Киев и альянс — это и обязательства по долгосрочной поддержке Украины, и создание Совета для консультаций по кризисным вопросам.



Financial Times со ссылкой на источник 10 июля сообщила, что в НАТО рассматривают два варианта будущих отношений альянса с Украиной — предоставление гарантий безопасности или помощь по модели Израиля.

«Либо израильская модель, которая заключается в том, что они [Украина] способны защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, согласно которой мы защищаем их, если им это нужно, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы берем на себя», — сказал собеседник издания.

Кремль называл недопущение Украины в НАТО одной из целей спецоперации. Ее вступление в блок станет «угрозой абсолютной опасности» для России и Европы и потребует от Москвы «достаточно понятной и твердой реакции», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.