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Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине

Spiegel: в итоговом заявлении НАТО по Украине не обозначен срок вступления страны в альянс
В итоговом заявлении на саммите в Вильнюсе НАТО заявит, что будущее Украины — в военном альянсе, однако сроков вступления в блок не назовет, узнал Spiegel. Зеленский ранее раскритиковал НАТО за отсутствие временных рамок

Немецкий журнал Der Spiegel выложил фрагмент итогового заявления НАТО по Украине, однако в нем нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Киева в альянс.

«Текущая версия документа гласит, что будущее Украины — в НАТО, такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Однако никаких сроков присоединения не приводится», — пишет газета.

Также уточняется, что Украина может быть приглашена в НАТО, только если все страны — члены альянса согласятся, что условия для этого соблюдены. В частности, это реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО, отмечает издание.

В то же время Der Spiegel подчеркивает, что текущая редакция документа «является основой для обсуждения» и может быть изменена.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил в своем телеграм-канале, что украинская сторона по пути в Вильнюс на саммит альянса «получила сигналы», «что обсуждаются формулировки без Украины».

Зеленский считает, что у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. Помимо этого «добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины», написал глава государства.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года — после присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Власти страны не раз говорили, что на саммите в Вильнюсе хотят получить «четкий сигнал», что Киев примут в блок, а не только услышать заявления об «открытых дверях» альянса. При этом Зеленский отмечал, что понимает невозможность вступления страны в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что обсуждать членство Киева можно только в случае победы украинской стороны. В то же время, пообещал он, на саммите Украина получит «сильный сигнал»: по словам генсека, страны блока в коммюнике поддержат перспективу вступления Украины.

Россия негативно относится к стремлению Украины присоединиться к НАТО. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ее членство в блоке «будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе». Кремль заявлял, что недопущение такого сценария остается одной из целей военной операции, начатой Россией в феврале 2022 года.

Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине
Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине

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