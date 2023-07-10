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Генсек НАТО рассказал о роли Зеленского во время саммита альянса

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите альянса в Литве
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который начнется 11 июля в Вильнюсе, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. До этого представители Киева сомневались в участии президента
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Глава украинского государства Владимир Зеленский приедет в Литву и примет участие в саммите Североатлантического альянса, подтвердил в понедельник, 10 июля, генсек Йенс Столтенберг. Зеленский, по его словам, примет участие в первой встрече нового переговорного формата — Совета Украина — НАТО. «Мы также повысим уровень наших политических связей с Украиной. Президент Зеленский присоединится к нам на первом заседании нового Совета Украина — НАТО», — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, которая транслировалась на сайте НАТО.

В программе саммита встреча на уровне глав государств нового Совета Украина — НАТО значилась уже несколько дней. Однако представители Киева указывали, что окончательное решение по участию Зеленского не принято. «Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол», — заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью украинскому изданию «Европейская правда», опубликованному 9 июля. Еще ранее, 30 июня, замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква говорил, что президент не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если оно «не проявит мужества» в вопросе членства страны в альянсе.

Как заявил Столтенберг, пути обретения членства в НАТО Украиной главы 31 страны — члена НАТО обсудят 11 июля. Он подтвердил, что «страны НАТО обсуждают пакет предложений для Украины, которые снимут необходимость реализовывать план действий для членства в НАТО, эти предложения также включают создание Совета Украина — НАТО». «Но пока никакого решения не принято, оно будет приниматься на саммите завтра, равно как и окончательные формулировки», — указал генсек. При этом все союзники по альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом, напомнил он.

Президент Науседа заявил, что Украине и союзникам нужно четко определиться с процедурами, которые должен будет пройти Киев. Он напомнил, что для принятия решений нужен консенсус. По его словам, самое важное, чтобы в Вильнюсе членство Украины перестало быть «теорией», а стало бы «практической возможностью».

Возможное вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для системы безопасности в Европе и будет абсолютной угрозой для России, предупредил 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Украина НАТО Владимир Зеленский
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