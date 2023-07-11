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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Киссинджер в беседе с пранкерами обвинил Украину в подрыве Nord Stream

Киссинджер в беседе с Вованом и Лексусом обвинил Украину в подрыве «Северных потоков»
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

За подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, на видеозаписи, которую опубликовали пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на своем Rutube-канале.

Киссинджеру на видео задают вопрос, стоит ли Россия за подрывом газопровода «Северный поток — 2». Дипломат долгое время молчит. Когда вопрос задают ему повторно, Киссинджер отвечает: «Если честно, я думаю, что это вы».

«Правда? Вы думали, что это мы?», — переспрашивает бывшего госсекретаря США собеседник.

«Я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — говорит Киссинджер.

Пранкеры уточнили, что говорили с Киссинджером от имени действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов.

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Российская сторона считает, что взрыв на «Северных потоках» мог быть совершен только при прямой поддержке со стороны государства. Президент России Владимир Путин возложил вину за диверсию на «англосаксов» и заявил, что она отвечала их интересам. Власти США причастность к случившемуся отрицали.

Зеленский также настаивает на непричастности Киева к подрыву трубопроводов. Случившееся расследуют Германия, Швеция и Дания, подрыв произошел в водах последней. Россию к расследованию не допустили.

В ноябре Служба безопасности Швеции заявила, что в акватории Балтийского моря обнаружили следы взрывчатки. В январе генпрокуратура Германии провела обыск на судне, которое, предположительно, перевозило ее. В ведомстве полагают, что судно было арендовано у немецкой компании. По данным Die Welt, яхту, на которой прошли обыски, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши.

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Генри Киссинджер Вован и Лексус пранкеры Северный поток-2 Северный поток Украина Владимир Зеленский
Генри Киссинджер фото

Генри Киссинджер

политик, дипломат, бывший госсекретарь США

27 мая 1923 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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