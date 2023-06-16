Киссинджер предостерег от доведения России до «обиженного бессилия»

Генри Киссинджер: нельзя допустить распад России или довести ее до обиженного бессилия

Киссинджер считает, что если завершение конфликта на Украине приведет к распаду или «обиженному бессилию» России, то вероятна новая эскалация. Москва заявляла, что хочет демилитаризовать Украину и не дать ей стать членом НАТО

Генри Киссинджер (Фото: Molly Riley / Getty Images)

После окончания конфликта на Украине лучше избежать «распада или доведения России до состояния обиженного бессилия», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg. В противном случае есть вероятность возникновения новой напряженности, считает дипломат.

По мнению Киссинджера, Украина после прекращения боевых действий должна стать сильной демократией, а России предстоит понять, что основой ее отношений с Европой должен быть «своего рода консенсус».

Киссинджер заявил, что хотел бы, чтобы Россия «признала, что ее отношения с Европой должны быть основаны на согласии и своего рода консенсусе, и я верю, что эта война, если она закончится должным образом, может сделать это достижимым». По его мнению, если такой сценарий воплотится, президент Владимир Путин уйдет со своего поста.

Бывший госсекретарь США считает, что российские власти и лично президент никогда не хотели бы, чтобы «европейская военная мощь находилась в пределах легкой досягаемости от Санкт-Петербурга и крупных городов, таких как Москва». Путин на ее расширение отреагировал «на грани иррациональности», полагает Киссинджер.

По его мнению, США и союзники «были правы», когда противостояли России на Украине. Но в то же время становится «все важнее», чтобы стороны обдумывали дипломатические пути завершения конфликта.

Киссинджер в 1969–1975 годах был советником президента США по национальной безопасности. С 1973 по 1977 год занимал пост госсекретаря. 27 мая ему исполнилось 100 лет.

Киссинджер неоднократно высказывался по поводу спецоперации на Украине. В прошлом июле он рассказал, что видит три варианта окончания конфликта:

Россия получает занятые территории, что равносильно ее победе.

Ее «попытаются вытеснить» из Крыма, в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Украина сможет противостоять России, отодвинет линию соприкосновения к моменту начала спецоперации, что будет равносильно проигрышу Москвы. (Кроме того, Киссинджер в этом сценарии допустил включение Украины в состав НАТО.)

Раньше дипломат выступал против присоединения Киева к альянсу. Однако в мае заявил, что принятие Украины в блок нужно для ее защиты и сдерживания, чтобы не допустить нового витка конфликта с Россией, который окажется возможен из-за неудовлетворенности сторон итогами нынешнего противостояния.

Путин называл одним из главных результатов спецоперации присоединение к России новых территорий и миллионов людей, проживающих на них. Он также отмечал как важный итог превращение Азовского моря во внутреннее море России.

Среди задач военной операции президент называл демилитаризацию Украины, которая, по его словам, идет постепенно и методично. В начале конфликта также говорилось о необходимости денацификации Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что одна из целей боевых действий — недопущение Киева в НАТО.