Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным о зерновой сделке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Аналитики спрогнозировали сильнейшее с 2020 года падение прибыли компаний Инвестиции, 14:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:41
Песков предупредил об угрозе Европе от вступления Украины в НАТО Политика, 14:40
9 лучших книг в отпуск. С ними дорога пролетит незаметно Life, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Минобороны назвало число привлеченных Украиной иностранных наемников Политика, 14:37
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:33
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
АвтоВАЗ запланировал «разогнаться» до продажи 30 тыс. машин в месяц Авто, 14:28
Минобороны России сообщило о перехвате пяти выпущенных ВСУ ракет С-200 Политика, 14:28
Другая логика безопасности: как защитить облако компании от хакеров Pro, 14:26
Песков объяснил необходимость проверок машин на Крымском мосту Политика, 14:21
Основателя «Хортицы» внесли в список террористов и экстремистов Политика, 14:21
BIS: К 2030 году появится 15 цифровых национальных валют Крипто, 14:00
Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море Общество, 14:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным о зерновой сделке

Эрдоган: если визит Путина в Турцию состоится, мы на 100% решим вопрос с зерновой сделкой
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Если визит российского президента Владимира Путина в Турцию состоится, президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с ним ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом турецкий лидер заявил перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

«Если визит господина Путина состоится, мы решим этот вопрос на 100%. Наши друзья также обсуждают этот вопрос в телефонных переговорах», — рассказал Эрдоган (цитата по Haberturk).

8 июля Эрдоган сообщил, что Путина ожидают в Турции в августе. В повестку переговоров включено и соглашение по зерну. Ранее Турцию посещал президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры двух государств обсудили военный конфликт между Киевом и Москвой, зерновую сделку, обмен военнопленными с Россией и возможное вступление Украины в НАТО.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили в июле 2022 года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции. Действие документа заканчивается 17 июля.

Москва недовольна исполнением второй части сделки. В начале июля российский МИД подчеркивал, что оснований для продления соглашения нет. Замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил, что сделка по украинскому зерну носит сугубо коммерческий характер вместо заявленного гуманитарного.

Среди требований Москвы:

Читайте на РБК Pro
«Демократическая альтернатива Китаю»: что стоит за ростом индийских акций
В кота корм: как рекламщик создал бренд товаров для животных за ₽1 млрд
Переносчики, вирус и обстоятельства: как создать ажиотаж вокруг продукта
Какие рекламные крючки работают в Израиле, США и Германии
  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не будет идти на уступки Москве ради сохранения зерновой сделки. Так он отреагировал на предложение со стороны России о создании «дочки» Россельхозбанка, которую подключат к системе SWIFT.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Персоны
Зерновая сделка Турция Россия Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль заявил об отсутствии в графике Путина разговора с Эрдоганом
Политика
Кремль продолжит диалог с Турцией после возвращения командиров «Азова»
Политика
Эрдоган обвинил «военных лоббистов» в противодействии зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter