Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным о зерновой сделке

Эрдоган: если визит Путина в Турцию состоится, мы на 100% решим вопрос с зерновой сделкой

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Если визит российского президента Владимира Путина в Турцию состоится, президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с ним ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом турецкий лидер заявил перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

«Если визит господина Путина состоится, мы решим этот вопрос на 100%. Наши друзья также обсуждают этот вопрос в телефонных переговорах», — рассказал Эрдоган (цитата по Haberturk).

8 июля Эрдоган сообщил, что Путина ожидают в Турции в августе. В повестку переговоров включено и соглашение по зерну. Ранее Турцию посещал президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры двух государств обсудили военный конфликт между Киевом и Москвой, зерновую сделку, обмен военнопленными с Россией и возможное вступление Украины в НАТО.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили в июле 2022 года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции. Действие документа заканчивается 17 июля.

Москва недовольна исполнением второй части сделки. В начале июля российский МИД подчеркивал, что оснований для продления соглашения нет. Замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил, что сделка по украинскому зерну носит сугубо коммерческий характер вместо заявленного гуманитарного.

Среди требований Москвы:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не будет идти на уступки Москве ради сохранения зерновой сделки. Так он отреагировал на предложение со стороны России о создании «дочки» Россельхозбанка, которую подключат к системе SWIFT.