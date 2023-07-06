В МИДе отметили коммерческий характер зерновой сделки с Украиной

МИД: сделка по украинскому зерну носит коммерческий характер, а не гуманитарный

Фото: Юлия Зозуля / Global Look Press

Сделка по украинскому зерну носит сугубо коммерческий характер вместо заявленного гуманитарного характера. Такую оценку дал замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Бураком Ачкапаром.

«С российской стороны были подтверждены принципиальные оценки о сугубо коммерческом характере «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия, далеком от заявленных гуманитарных целей помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Также Москва указала на отсутствие каких-либо результатов по меморандуму Россия — ООН о нормализации российского сельхозэкспорта.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили в июле 2022 года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт.

В Москве за время действия соглашений не раз отмечали, что вторая часть не выполняется. Срок сделки истекает 17 июля. В начале июля российский МИД заявил, что оснований для продления договоренностей нет.