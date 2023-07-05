Кремль пообещал «своевременно» сообщить о решении по зерновой сделке

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока время есть. Остается время, чтобы выполнить часть договоренностей, которые касаются России», — сказал он, отметив, что сейчас «оснований особо не усматривается для продления этой сделки», передает корреспондент РБК.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили в июле прошлого года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт.

В Москве за время действия соглашений не раз отмечали, что вторая часть не выполняется. Срок сделки истекает 17 июля. Накануне российский МИД заявил, что оснований для продления договоренностей нет.

В ООН говорят, что приложили «значительные усилия», чтобы добиться от США, Великобритании и Евросоюза исключений из санкций против России, касающихся экспорта сельхозпродукции. Киев выступает против уступок Москве для сохранения зернового коридора.

