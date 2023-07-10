В России заявили, что не знают, как договариваться с Украиной

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Глава АвтоВАЗа объяснил, почему может повыситься цена новой модели Lada Экономика, 13:15
Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Политика, 13:15
ФСБ задержала сотрудников клиники, выдававших фиктивные справки украинцам Политика, 13:09
Цена килограмма лука впервые превысила ₽70 Бизнес, 13:00
Режиссера Александра Митту решили выписать из больницы Общество, 12:57
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди инвестировал в биткоин Крипто, 12:57
В России решили сделать новый полигон для тестирования беспилотных машин Авто, 12:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина Общество, 12:50
Чем живут зумеры: делимся главными выводами комплексного исследования Тренды, 12:46
ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом Федотова Спорт, 12:45
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина Политика, 12:42
«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Финансы, 12:41
ГДР «Эталона» за два дня подорожали на 15% на фоне «переезда» на Мосбиржу Инвестиции, 12:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:39
Военная операция на Украине ,  
0 

В России заявили, что не знают, как договариваться с Украиной

Глава российской делегации в Вене Гаврилов: сейчас переговоры по Украине невозможны
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Мирные переговоры по Украине сейчас невозможны, к тому же российская сторона не видит попыток начать процесс урегулирования ситуации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«И как с ними пока договариваться — неизвестно. Мы, по крайней мере, здесь никаких попыток что-либо переменить или что-то признать, что надо что-то делать, не видим. <...> Мы всегда здесь говорили: решается все на поле боя сейчас. А все переговоры должны быть, и дипломаты для того, чтобы не упустить результат этой победы», — заявил Гаврилов. Он отметил, что со стороны делегации «сейчас переговоры просто невозможны».

Гаврилов добавил, что украинскую сторону за стол переговоров могли бы посадить власти США. «Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали каким-то образом давать сигналы. Но этого же нет. А уговаривать их, «сядьте за стол переговоров» — нет, ребята», — сказал глава делегации. Он напомнил слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что тот, кто хочет войну, ее получит.

Кремль многократно заявлял об отсутствии предпосылок для начала переговоров с Киевом, хотя Москва и открыта для них. «На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что основанием для начала переговорного процесса должен стать выход страны на ее международно признанные границы — с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Президент России Владимир Путин говорил, что в процессе урегулирования «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». Лавров уточнял, что это означает вхождение в состав страны новых регионов.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
переговоры МИД Россия Украина ОБСЕ
Материалы по теме
Китай сравнил передачу кассетных бомб Украине с подливанием масла в огонь
Политика
FT узнала о двух вариантах НАТО для будущего Украины
Политика
Лавров счел Байдена незаинтересованным в мирном урегулировании на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter