В России заявили, что не знают, как договариваться с Украиной

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Мирные переговоры по Украине сейчас невозможны, к тому же российская сторона не видит попыток начать процесс урегулирования ситуации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«И как с ними пока договариваться — неизвестно. Мы, по крайней мере, здесь никаких попыток что-либо переменить или что-то признать, что надо что-то делать, не видим. <...> Мы всегда здесь говорили: решается все на поле боя сейчас. А все переговоры должны быть, и дипломаты для того, чтобы не упустить результат этой победы», — заявил Гаврилов. Он отметил, что со стороны делегации «сейчас переговоры просто невозможны».

Гаврилов добавил, что украинскую сторону за стол переговоров могли бы посадить власти США. «Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали каким-то образом давать сигналы. Но этого же нет. А уговаривать их, «сядьте за стол переговоров» — нет, ребята», — сказал глава делегации. Он напомнил слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что тот, кто хочет войну, ее получит.

Кремль многократно заявлял об отсутствии предпосылок для начала переговоров с Киевом, хотя Москва и открыта для них. «На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что основанием для начала переговорного процесса должен стать выход страны на ее международно признанные границы — с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Президент России Владимир Путин говорил, что в процессе урегулирования «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». Лавров уточнял, что это означает вхождение в состав страны новых регионов.