В Кремле оценили вероятность переговоров с Киевом к осени

Песков о словах Лукашенко: Кремль не видит перспектив для переговоров с Киевом к осени

Кремль пока не видит перспектив для начала переговоров с Киевом к осени, Москва должна достичь поставленных целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что российско-украинские переговоры могут начаться осенью. Песков добавил, что России важно достичь стоящих перед ней целей.

Достичь этих целей дипломатическим способом пока невозможно, так как такой вариант отвергает Киев, пояснил пресс-секретарь российского президента.

Накануне на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами Лукашенко не исключил, что ситуация на Украине поменяется к осени. Тогда же, по его словам, может начаться переговорный процесс.

«Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы», — сказал президент Белоруссии. Он уточнил, что к переговорам призывает,в первую очередь Франция.

Французский президент Эмманюэль Макрон призывал к началу переговоров России и Украины еще в ноябре. Однако такой диалог должен вестись на условиях, приемлемых для Киева, подчеркивал он.

Москва неоднократно отказывалась вести переговоры на условиях Киева. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта, когда произойдет выход на международно признанные границы страны, то есть на границы 1991 года. Москва открыта к серьезному диалогу при условии выполнения Киевом ее требований, в том числе при учете новых территориальных реалий, говорил президент России Владимир Путин.