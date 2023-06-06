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Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией

Глава МИД Лавров: Европа выбрала путь войны с Россией

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией. Такое мнение он высказал при посещении 201-й российской военной базы в Тажикистане.

«В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей», — сказал министр.

По его мнению, цели России «гораздо более благородные по сравнению с европейцами», поскольку они «хотят чужого, а мы — своего».

Новая Концепция внешней политики России была опубликована в марте. В документе говорится, что страна не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений. Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации.

Лавров говорил, что в документе «констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности». «Главным инициатором и проводником антироссийской линии» Лавров, ссылаясь на концепцию, назвал США и в целом Запад.

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Сергей Лавров Европа война
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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