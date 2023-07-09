У Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась очередь из более 500 машин

У Крымского моста образовалась очередь из более 500 машин

Фото: glav_most / Telegram

У Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась очередь из более 500 автомобилей. Об этом сообщает созданный правительством Краснодарского края телеграм-канал «Главный мост».

Автомобилисты проводят в очереди в ожидании досмотра более двух часов. Пробку у моста показывает и приложение «Яндекс.Навигатор». Со стороны Республики Крым проезд свободен.

Пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма возникли 1 июля. Длина очереди тогда составила 5 км, 3 июля она выросла до 13 км, на следующий день она сократилась до 8 км — в пробке стояло более 1,5 тыс. машин. Затем власти сообщили, что затора больше нет.

Днем 7 июля со стороны Керчи на мосту вновь образовалась пробка. В совете министров Крыма объяснили это увеличением числа автомобилей и техническими неполадками на одном из досмотровых постов. Для решения этой проблемы власти привлекли два десантных корабля.