Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 километров

Краснодарские власти сообщили, что очередь автомобилей, ожидающих проверки перед въездом на Крымский мост, растянулась уже на 13 км. Власти призвали водителей заранее планировать поездку с учетом ситуации

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Длина пробки из автомобилей, ожидающих проверки перед въездом на Крымский мост со стороны материка, достигла 13 километров, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

«Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды). Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты», — отметили в штабе.

Там также попросили водителей, которые планируют поездку в Крым на автомобиле, «закладывать время на прохождение необходимых проверок». При этом в штабе уточнили, что скорость проверки зависит от количества вещей в автомобиле.

Утром 3 июля глава минтранса полуострова Николай Лукашенко сообщил, что длина пробки составляет 8 км, а время ожидания проверки — около 5 часов.



Пробка у Крымского моста со стороны Кубани образовалась утром 1 июля, тогда ее протяженность составляла около 5 км. В тот же день ее длина выросла до 9 км. На мосту увеличили количество постов для проведения проверок. Затем очередь стала постепенно сокращаться, и в ночь на 2 июля пробку устранили, однако утром она вновь выросла и достигла 6,5 км. В МЧС сообщали, что у Крымского моста дежурят спасатели, сотрудники ведомства раздают водителям питьевую воду.



Очередь из автомобилей образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, объясняли в Росавтодоре.

МЧС Краснодарского края сообщало, что было организовано 80 точек досмотра автомобилей. «Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 образовалась протяженная пробка. Это случилось в связи с курортным сезоном и тщательным досмотром автотранспорта», — рассказывал ранее начальник 144-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда Роман Ковецкий.

