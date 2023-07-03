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Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 километров

Краснодарский оперштаб: очередь машин перед Крымским мостом растянулась на 13 км
Краснодарские власти сообщили, что очередь автомобилей, ожидающих проверки перед въездом на Крымский мост, растянулась уже на 13 км. Власти призвали водителей заранее планировать поездку с учетом ситуации
Фото: opershtab23 / VK
Фото: opershtab23 / VK

Длина пробки из автомобилей, ожидающих проверки перед въездом на Крымский мост со стороны материка, достигла 13 километров, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

«Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды). Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты», — отметили в штабе.

Там также попросили водителей, которые планируют поездку в Крым на автомобиле, «закладывать время на прохождение необходимых проверок». При этом в штабе уточнили, что скорость проверки зависит от количества вещей в автомобиле.

Утром 3 июля глава минтранса полуострова Николай Лукашенко сообщил, что длина пробки составляет 8 км, а время ожидания проверки — около 5 часов.

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани образовалась утром 1 июля, тогда ее протяженность составляла около 5 км. В тот же день ее длина выросла до 9 км. На мосту увеличили количество постов для проведения проверок. Затем очередь стала постепенно сокращаться, и в ночь на 2 июля пробку устранили, однако утром она вновь выросла и достигла 6,5 км. В МЧС сообщали, что у Крымского моста дежурят спасатели, сотрудники ведомства раздают водителям питьевую воду.

Очередь из автомобилей образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, объясняли в Росавтодоре.

МЧС Краснодарского края сообщало, что было организовано 80 точек досмотра автомобилей. «Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 образовалась протяженная пробка. Это случилось в связи с курортным сезоном и тщательным досмотром автотранспорта», — рассказывал ранее начальник 144-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда Роман Ковецкий.
 

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Крымский мост очередь досмотр
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Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 8 км
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Перед Крымским мостом со стороны Кубани организовали 80 точек досмотра
Общество
На пункте пропуска на Крымский мост увеличили число постов досмотра
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