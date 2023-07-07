Перед Крымским мостом снова образовалась пробка
Перед Крымским мостом опять образовалась пробка. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 машин, время ожидания может составить более часа, сообщил созданный правительством Краснодарского края телеграм-канал «Главный мост». При этом со стороны Тамани пробок нет.
Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на совет министров Крыма, затор связан с увеличением числа автомобилей и техническими неполадками на одном из досмотровых постов. Собеседник газеты отметил, что не происходит «ничего критичного — поток стабильный, среднее время ожидания не превышает 10–15 минут». При этом число автомобилей, выезжающих на материк, увеличивается.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минтранса.
Пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма образовались 1 июля. Длина очереди тогда составила 5 км, 3 июля она выросла до 13 км, на следующий день она сократилась до 8 км — в пробке стояло более 1,5 тыс. машин.
Днем 5 июля пробка была устранена с обеих сторон — и с Краснодарского края, и с Крыма.
В Росавтодоре объясняли, что затор возник из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых выросло из-за начала отпускного сезона. Президент Владимир Путин поручил подумать над тем, чтобы направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России.
Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.