Перед Крымским мостом снова образовалась пробка

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Перед Крымским мостом опять образовалась пробка. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 машин, время ожидания может составить более часа, сообщил созданный правительством Краснодарского края телеграм-канал «Главный мост». При этом со стороны Тамани пробок нет.

Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на совет министров Крыма, затор связан с увеличением числа автомобилей и техническими неполадками на одном из досмотровых постов. Собеседник газеты отметил, что не происходит «ничего критичного — поток стабильный, среднее время ожидания не превышает 10–15 минут». При этом число автомобилей, выезжающих на материк, увеличивается.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минтранса.

Пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма образовались 1 июля. Длина очереди тогда составила 5 км, 3 июля она выросла до 13 км, на следующий день она сократилась до 8 км — в пробке стояло более 1,5 тыс. машин.

Днем 5 июля пробка была устранена с обеих сторон — и с Краснодарского края, и с Крыма.

В Росавтодоре объясняли, что затор возник из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых выросло из-за начала отпускного сезона. Президент Владимир Путин поручил подумать над тем, чтобы направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России.