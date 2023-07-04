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Пробка перед Крымским мостом сократилась до 8 км

МЧС Кубани: пробка перед Крымским мостом уменьшилась до 8 км
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят более 1,5 тыс. машин, сообщили в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кубани. Накануне в оперштабе региона рассказывали, что длина пробки достигла 13 км.

«Многокилометровая пробка перед Крымским мостом постепенно уменьшается. По состоянию на 8:00 ее длина составляет чуть больше 8 км. <...> В пробке на утро стоят более 1,5 тыс. личных авто», — говорится в сообщении.

Вдоль трассы развернули пять пунктов выдачи бутилированной воды, туристические автобусы пропускают по второй полосе.

О том, что у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка, сообщили власти полуострова утром 1 июля. По их данным, длина очереди тогда составила 5 км, из-за чего время ожидания досмотра превысило два часа. Вечером того же дня длина пробки выросла до 9 км, тогда же увеличили количество постов для проведения проверок. 2 июля очередь достигла 6,5 км.

Пробка у Крымского моста образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, объясняли в Росавтодоре.

Теги
Крым Крымский мост пробка Краснодарский край
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