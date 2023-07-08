Песков: в планах Путина пока нет телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина разговора с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burak Kara / Getty Images)

В планах президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в планах российского лидера телефонный разговор с Эрдоганом.

Ранее представитель Кремля отмечал, что контакты двух лидеров возможны, но пока нет конкретных дат.

Помимо телефонного разговора Путин и Эрдоган весной договаривались о двусторонней встрече и поездке российского лидера в Турцию. Визит Путина должен состояться в августе, заявил накануне Эрдоган. Возможными темами разговора могут стать обмен военнопленными и продление зерновой сделки. Помощник президента России Юрий Ушаков называл среди потенциальных тем зерновую сделку и конфликт на Украине.

7 июля в Стамбул прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он и Эрдоган обсуждали военный конфликт на Украине, зерновую сделку, обмен военнопленными с Россией, а также возможное членство Украины в НАТО. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Эрдоган заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.