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Кремль подтвердил планы встречи Путина с Эрдоганом

Песков: Путин и Эрдоган решили встретиться в обозримой перспективе, визит надо согласовать
Hürriyet сообщила, что в Турцию приедут друг за другом Путин и Зеленский. Кремль отметил, что место и время встречи еще предстоит согласовать. Эрдоган победил на выборах с перевесом в 4%
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Владимир Путин во время поздравления турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием обсуждал планы провести двустороннюю встречу в обозримой перспективе. Об этом сообщил его представитель Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Где она будет и когда точно, предстоит согласовать», — добавил Песков.

Накануне турецкая газета Hürriyet сообщила со ссылкой на источники о намерении Путина посетить Турцию после инаугурации Эрдогана. Он совершит «отдельный и приватный визит», также страну посетит украинский президент Владимир Зеленский. «В ходе этих визитов, которые Путин и Зеленский проведут один за другим, будут обсуждаться ход войны и зерновой коридор», — рассказала корреспондентка Ханд Фират.

Точная дата инаугурации пока не известна. В Анкаре допускали, что церемония состоится 3 июня, если к 1 июня избирательная комиссия опубликует финальные результаты голосования.

Эрдоган победил на президентских выборах с перевесом в 4%, это будет его третий срок на посту президента. Он назвал выборы торжеством демократии и спел на митинге сторонников песню, его конкурент Кемаль Кылычдароглу заявил о несправедливости и пообещал продолжать бороться.

Путин поздравил Эрдогана с переизбранием дважды, в первом случае использовав обращение «дорогой друг». В Кремле говорили, что власти Турции не высылали приглашение для участия в инаугурации и что в этой стране нет практики участия зарубежных президентов в церемонии. Личная встреча «в какой-то перспективе тоже обязательно состоится», но «пока каких-то прикидок по времени нет».
 

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