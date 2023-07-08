«Тинькофф» приостановит переводы в долларах в казахский Freedom Finance

«Тинькофф» заявил о приостановке переводов в долларах в казахстанский Freedom Finance

Клиенты Тинькофф банка с 18 июля 2023 года не смогут переводить доллары в банк Freedom Finance в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17 июля 2023 года. При этом переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать», — говорится в сообщении.

Ранее 5 июля «Тинькофф» уже ввел ограничения на валютные переводы в этот банк. Сейчас туда можно перевести лишь до $20 тыс. за раз, а комиссия составляет 1%.

В марте «Тинькофф» временно прекратил переводы в евро и долларах в Грузию, Монголию, Сербию и Боснию. 5 марта «Тинькофф» перестал проводить SWIFT-переводы в Турцию в долларах и евро также из-за санкций.

Европейский союз 25 февраля ввел санкции против «Тинькофф». В «Тинькофф» говорили, что ограничения не повлияют на клиентов банка, поскольку он подготовился к введению ограничений.