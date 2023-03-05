«Тинькофф» перестал проводить переводы в Турцию

Раньше через «Тинькофф» можно было совершить перевод в турецких лирах на сумму от 10 тыс. Теперь из-за санкций переводы могут быть заморожены, пояснили в банке

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Попавший под санкции банк «Тинькофф» прекратил проведение переводов в Турцию, сообщили РБК в службе поддержки организации.

«Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы», — говорится в сообщении.

Ранее «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию, так как транзакции перестал обрабатывать местный банк-корреспондент.

Евросоюз ввел санкции против «Тинькофф», а также Альфа-банка и Росбанка к годовщине начала спецоперации на Украине, 25 февраля. «Тинькофф» сообщил, что ограничения не повлияют на клиентов банка, так как он подготовился к введению против него санкций.

На сайте «Тинькофф» говорится, что переводы с его карт через SWIFT в турецкой валюте принимали все банки страны. Минимальная сумма перевода составляла 10 тыс. лир (40 тыс. руб. по курсу ЦБ России на 4 марта), комиссия — 300 лир. В поддержке указали, что переводы в евро и долларах в Турцию также недоступны.

Перевести деньги с карт подсанкционных российских банков теперь не получится и с помощью сервиса «Золотая корона». 5 марта в пресс-службе компании сообщили РБК, что трансграничные переводы с карт ряда банков недоступны из-за риска для партнеров «Золотой короны» нарушить санкции других стран.

Всего под ограничения Запада попало более 20 российских банков: помимо уже вышеперечисленных это «Сбер», ВТБ, «Открытие», Московский кредитный банк, «Уралсиб», МТС-банк и другие.