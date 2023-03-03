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Тинькофф Банк приостановил валютные переводы в Грузию

Тинькофф Банк временно приостановил валютные переводы в Грузию
Из-за отказа банка-корреспондента обрабатывать переводы Тинкофф Банк временно приостановил валютные переводы в Грузию, сообщили в call-центре банка. В конце февраля кредитная организация впервые попала под санкции ЕС
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тинькофф Банк временно приостановил валютные переводы в Грузию из-за отказа банка-корреспондента обрабатывать переводы, сообщили ТАСС в службе поддержки кредитной организации.

«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш [банк-]корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», — ответили в поддержке банка на вопрос, можно ли сделать валютный перевод в Грузию. Об этом же сообщили агентству «РИА Новости».

Пресс-служба банка на момент публикации не ответила на запрос РБК.

После начала российской спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации Грузия стала одной из популярных стран для российских релокантов. В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что с 21 сентября в страну въехали более 700 тыс. россиян. Примерно 100 тыс. из них остались в республике, а 600 тыс. уехали, уточняла она.

За 2022 год из России в Грузию через системы денежных переводов было отправлено около $2 млрд — рекордный объем минимум с 2012 года, следует из доступной статистики на сайте ЦБ Грузии.

Согласно информации на сайте банка, возможность переводов долларов и евро за границу еще сохранилась, но в ограниченный список банков. Так, доллары можно отправить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Евро — только в некоторые банки Китая и Узбекистана. В Абхазию и Южную Осетию можно переводить любую валюту, но банк советуют переводить деньги в рублях.

«При переводе любая валюта будет конвертироваться в рубли, а затем в валюту счета получателя перевода. Чтобы избежать издержек при конвертации валют, лучше отправлять рубли», — следует из сообщения на сайте.

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Банк попал под санкции Евросоюза, введенные к годовщине специальной военной операции. До этого «Тинькофф» был одним из трех системно значимых банков, на которые не распространялись санкции западных стран. Теперь в этом списке только Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк.

Европейские блокирующие санкции подразумевают блокировку активов в юрисдикции ЕС и запрет на операции с евро. Европейским структурам нельзя вести дела с фигурантами списка — это, в частности, ведет к отключению от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Также 2 марта приложение банка пропало из App Store.

В Тинькофф Банке заявили, что «хорошо подготовились к такому сценарию». «Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами «Тинькофф» в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств», — написал банк в обращении к клиентам в своем телеграм-канале.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Евгения Чернышова
Тинькофф Банк Грузия Валюта Денежные переводы контрсанкции
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