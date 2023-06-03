Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня Политика, 18:53
«Тинькофф» начнет брать комиссию за пополнение счета наличными в валюте Финансы, 18:36
В МЧС предупредили о заморозках в Москве в начале июня Город, 18:26
Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии Спорт, 17:53
Минобороны России расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту Политика, 17:50
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17:46
Кремль заявил об открытости Путина к вариантам помимо спецоперации Политика, 17:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
МИД обвинил США в игнорировании причин кризиса контроля ядерного оружия Политика, 17:16
Россиянка в 16 лет проиграла шестой ракетке мира на «Ролан Гаррос» Спорт, 17:13
На Украине более четверти бомбоубежищ оказались непригодны или закрыты Политика, 17:07
ESPN удалил пост с прощальными словами Месси перед уходом из ПСЖ Спорт, 17:04
Мэр Белгорода опубликовал видео эвакуации жителей Шебекино Общество, 16:55
WP узнала об использовании оружия НАТО при попытке прорыва в Шебекино Политика, 16:45
Лионель Месси объявил об уходе из ПСЖ Спорт, 16:40
Финансы ,  
0 

«Тинькофф» начнет брать комиссию за пополнение счета наличными в валюте

«Тинькофф» с 5 июня начнет брать комиссию за пополнение счета наличными долларами и евро
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

«Тинькофф» сообщил, что с 5 июня начнет взимать 1% за пополнение счета наличными в долларах и евро.

«Изменения вступают в силу с 5 июня 2023 года и затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро», — говорится в сообщении банка. Комиссия будет браться в банкоматах и сервисах «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.

Дебетовая карта «Тинькофф» открывается с тарифом 3.0 по умолчанию.

Материал дополняется.

Теги
Тинькофф Банк Валюта
Материалы по теме
«Тинькофф» назвал средний доход самозанятых продавцов на маркетплейсах
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter