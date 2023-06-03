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«Тинькофф» начнет брать комиссию за пополнение счета наличными в валюте
«Тинькофф» с 5 июня начнет брать комиссию за пополнение счета наличными долларами и евро
«Тинькофф» сообщил, что с 5 июня начнет взимать 1% за пополнение счета наличными в долларах и евро.
«Изменения вступают в силу с 5 июня 2023 года и затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро», — говорится в сообщении банка. Комиссия будет браться в банкоматах и сервисах «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.
Дебетовая карта «Тинькофф» открывается с тарифом 3.0 по умолчанию.
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