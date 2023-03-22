«Тинькофф» временно прекратил переводы в евро и долларах в Монголию, Сербию и Боснию

«Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в Монголию и Сербию

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

«Тинькофф» временно прекратил переводы в евро и долларах в Монголию, Сербию и Боснию, сообщает ТАСС со ссылкой на операторов поддержки банка.

«Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. <...> На данный момент мы отправляем в Монголию только юани», — уточнили в службе поддержки и сообщили, что переводы в Сербию и Боснию также можно отправить только в юанях.

3 марта банк приостановил валютные переводы в Грузию, поскольку местный банк-корреспондент перестал обрабатывать транзакции. 5 марта «Тинькофф» перестал проводить SWIFT-переводы в Турцию в долларах и евро также из-за санкций. В тот же день пресс-служба компании «Золотая корона» сообщила РБК, что трансграничные переводы с карт ряда банков недоступны из-за риска для партнеров сервиса переводов нарушить санкции других государств.

Европейский союз 25 февраля ввел санкции против «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка к годовщине начала военной операции на Украине. В «Тинькофф» говорили, что ограничения не повлияют на клиентов банка, поскольку он подготовился к введению ограничений.