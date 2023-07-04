Путин предложил оценить отправку туристов в Крым через новые территории

Путин: нужно оценить идею отправки туристов в Крым через Запорожье и Херсонскую область

Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля. Для решения проблемы часть туристов могут направить через ДНР, Запорожье и Херсонскую область, а к перевозке машин могут привлечь десантные корабли

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил со всех сторон оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России.

«Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен. У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами — с региональными, с транспортным ведомством, с МЧС, с МВД. Все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать», — заявил он.

По его словам, если не удается избежать больших пробок на Крымский мост, необходимо помочь людям «нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд».

В совещании принимал участие министр транспорта Виталий Савельев, отчитавшийся о ситуации с задержкой движения через Крымский мост. По его словам, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на мосту 16–17 июля. Сегодня по состоянию на 14:00 мск ожидали проезда через мост 100 транспортных средств.

Минобороны может предоставить два больших десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый для перевозки через Керченский пролив, добавил он.

Власти Крыма 1 июля сообщили, что у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. Длина очереди тогда составила 5 км, из-за чего время ожидания досмотра превысило два часа. К вечеру длина пробки выросла до 9 км. 2 июля очередь достигла 6,5 км, 3 июля пробка выросла до 13 км.

В министерстве гражданской обороны и ЧС Кубани 4 июля сообщили, что очередь на Крымский мост сократилась до 8 км — в пробке стоят более 1,5 тыс. машин.

В Росавтодоре пояснили, что пробка у Крымского моста образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.