Минтранс оценил время ожидания на въезде на Крымский мост в 30 минут

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Около 100 автомобилей со стороны Краснодарского края ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, время ожидания на мосту составляет до 30 минут. Савельев добавил, что к выходным снова ожидается увеличение нагрузки на мосту, передает «РИА Новости». Пиковая для автодвижения нагрузка ожидается 16 и 17 июля.

Власти Крыма 1 июля сообщили, что у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. Длина очереди тогда составила 5 км, из-за чего время ожидания досмотра превысило два часа. К вечеру длина пробки выросла до 9 км. 2 июля очередь достигла 6,5 км, 3 июля пробка выросла до 13 км. 4 июля очередь на Крымский мост сократилась до 8 км — в пробке стояли более 1,5 тыс. машин.



В Росавтодоре пояснили, что пробка у Крымского моста образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.

Путин поручил со всех сторон рассмотреть идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России. Если не удается избежать больших пробок на Крымский мост, необходимо помочь людям «нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд», заявил российский президент.