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Минтранс оценил время ожидания на въезде на Крымский мост в 30 минут

Глава Минтранса Савельев: на Крымском мосту со стороны Кубани ждут проезда 100 машин
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Около 100 автомобилей со стороны Краснодарского края ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, время ожидания на мосту составляет до 30 минут. Савельев добавил, что к выходным снова ожидается увеличение нагрузки на мосту, передает «РИА Новости». Пиковая для автодвижения нагрузка ожидается 16 и 17 июля.

Власти Крыма 1 июля сообщили, что у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка. Длина очереди тогда составила 5 км, из-за чего время ожидания досмотра превысило два часа. К вечеру длина пробки выросла до 9 км. 2 июля очередь достигла 6,5 км, 3 июля пробка выросла до 13 км. 4 июля очередь на Крымский мост сократилась до 8 км — в пробке стояли более 1,5 тыс. машин.

В Росавтодоре пояснили, что пробка у Крымского моста образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.

Путин поручил со всех сторон рассмотреть идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России. Если не удается избежать больших пробок на Крымский мост, необходимо помочь людям «нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд», заявил российский президент.

Теги
Персоны
Крым Минтранс Крымский мост пробка Виталий Савельев
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