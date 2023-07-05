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Власти Анапы заявили, что места на пляже «хватит всем»

Власти Анапы после видео с толпами на пляжах опровергли наличие проблем с местами
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Анапе нет проблем с местами на пляжах, их хватает всем отдыхающим. Об этом РБК заявили в пресс-службе администрации города.

«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. <...> Места хватит всем», — заверили в пресс-службе.

Ранее телеграм-каналы Baza и SHOT опубликовали видео, снятые, по их утверждению, на пляжах в окрестностях Анапы. На кадрах были видны большие толпы людей — как в море, так и на побережье, многие загорали, стоя в воде. Часть роликов была снята на пляже в курортном поселке Витязево.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города, по состоянию на 3 июля на курорте находились 155 тыс. человек. Средняя заполняемость мест размещения на тот момент превышала 90%, говорили в администрации.

В начале июля у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма (регионы граничат друг с другом) образовалась пробка из автомобилей. 1 июля длина очереди составляла 5 км, 3 июля она выросла до 13 км. На следующий день протяженность пробки сократилась до 8 км — в ней стояло более 1,5 тыс. машин.

В Росавтодоре пробку у Крымского моста объяснили досмотром багажа в автомобилях и ростом их числа из-за отпускного сезона. Число точек досмотра автомобилей увеличили, сотрудники МЧС, местных администраций и волонтеры начали раздавать воду застрявшим в пробке. 5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередей на подъезде к мосту нет как со стороны Краснодарского края, так и со стороны республики.

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Теги
Анапа пляжи туристы отдыхающие Краснодарский край

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
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