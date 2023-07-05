В Крыму сообщили об устранении пробки на мосту со стороны Кубани

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Очереди из машин перед Крымским мостом отсутствуют и со стороны Краснодарского края, и со стороны Крыма, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

«По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», — написал он, опубликовав фотографии, на которых видно, что скопления машин нет.

Пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма образовались 1 июля. Длина очереди тогда составила 5 км, 3 июля она выросла до 13 км, на следующий день она сократилась до 8 км — в пробке стояло более 1,5 тыс. машин.

В Росавтодоре пояснили, что пробка у Крымского моста возникла из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых выросло из-за начала отпускного сезона. Число точек досмотра автомобилей увеличили, сотрудники МЧС, местных администраций и волонтеры начали раздавать воду застрявшим в пробке.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил подумать над тем, чтобы направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России. Министр транспорта Виталий Савельев добавил, что Минобороны может предоставить два больших десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый для перевозки через Керченский пролив.