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Перед Крымским мостом со стороны Кубани организовали 80 точек досмотра

МЧС: перед Крымским мостом со стороны Кубани работает 80 точек досмотра автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организовали 80 точек досмотра автомобилей, сообщило региональное управление МЧС.

«Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 образовалась протяженная пробка. Это случилось в связи с курортным сезоном и тщательным досмотром автотранспорта», — рассказал начальник 144-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда Роман Ковецкий.

В МЧС сообщили, что у Крымского моста дежурят спасатели, сотрудники ведомства раздают водителям питьевую воду.

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани образовалась утром 1 июля, тогда ее протяженность составляла около 5 км. Вечером того же дня длина пробки выросла до 9 км, тогда же увеличили количество постов для проведения проверок. Затем очередь стала постепенно сокращаться, и в ночь на 2 июля пробку устранили, однако утром она вновь выросла и достигла 6,5 км.

Очередь из автомобилей образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, объясняли в Росавтодоре.

Теги
Крымский мост МЧС Краснодарский край Кубань
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