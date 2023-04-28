Туроператоры заявили о сокращении сроков отдыха на российских курортах

Из-за роста цен на отдых на российских курортах турист стали сокращать сроки отдыха. Об этом газете «Известия» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, средняя продолжительность отдыха на российских курортах сократилась с 10-11 до девяти дней. Причина — высокие расходы на проживание и транспорт. По словам туроператоров, цены на летний отдых в России выросли на 15-30%.

При этом большинство россиян по-прежнему рассматривают российские города как основное место для проведения отдыха. С ростом спроса растет и цена, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

При этом рост цен зависит от региона. Для сравнения, труднодоступный Крым практически не поднял цены по сравнению с прошлым годом, но сильно подорожали отели на Алтае, в Сочи и других местах притяжения туристов, рассказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Рост цен на отдых в Сочи был предсказуем. В АТОР ожидали рост цен на 20–30% по сравнению с прошлым годом на фоне падения интереса россиян к Крыму. Это связано с логистическими сложностями: закрытием аэропорта Симферополя, трудностями проезда через Крымский мост и недостаточным количеством железнодорожных рейсов.

В августе стало известно, что власти рассматривают возможность создания туристического кластера в Дагестане по аналогии с Сочи.