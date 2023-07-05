Georgian Airways запустила рейсы из Москвы в Ниццу с транзитом в Тбилиси

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы из Москву в Ниццу с транзитом через Тбилиси, следует из данных по бронированию билетов на сайте перевозчика.

Авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Москвы в Тбилиси по утрам, также стали доступны транзитные перелеты из Москвы в Ниццу с пересадкой в столице Грузии на 1 час 10 минут. Стоимость билетов варьируется от €408 по средам до €634 по пятницам.

О том, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу, основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили сообщил 25 мая. Он уточнил, что полеты планируется проводить в пять городов: Ларнаку, Вену, Милан, Париж и Салоники, и такие рейсы компания начала выполнять с 15 июня. «Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — объяснял Гаиашвили.

Россия прекратила авиасообщение с Грузией в августе 2019 года. Это произошло после того, как в Тбилиси вспыхнули массовые протесты. Демонстранты были недовольны тем, что во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

15 мая президент России Владимир Путин снял запрет. В тот же день Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Власти страны выдали разрешение на полеты российским авиакомпаниям «Азимут» и Red Wings, Россия — Georgian Airways.

После возобновления полетов между Россией и Грузией президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Georgian Airways и ее руководства. В связи с этим Гаиашвили заявил, что Грузия должна зеркально ответить Украине, а свое включение в санкционный список назвал абсурдным и несправедливым.