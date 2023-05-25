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Общество ,  
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Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу с 15 июня
Транзитные полеты Georgian Airways планирует выполнять в пять европейских городов, в том числе в Париж и Милан. Рейсы запустят с середины июня
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу, сообщил RTVI основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Полеты планируется проводить в пять городов: в Вену, Ларнаку, Милан, Париж и Салоники. Выполнять рейсы компания начнет с 15 июня.

«Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — отметил Гаиашвили.

По его словам, в Georgian Airways ожидают, что пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

Россия прекратила авиасообщение с Грузией в августе 2019 года. Это произошло после того, как в Тбилиси вспыхнули массовые протесты. Демонстранты были недовольны тем, что во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

С 15 мая президент Владимир Путин снял запрет, тогда же Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Грузинские власти выдали разрешение на полеты «Азимуту» и Red Wings, Россия — Georgian Airways.

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Отмена запрета привела к протестам оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву. По ее словам, компания «пользуется государством для обогащения, как при пандемии», и хочет «воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения». В самой Georgian Airways раскритиковали действия президента и сообщили, что не пустят ее на борт, пока не будут принесены извинения.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Georgian Airways Грузия Европа рейсы

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