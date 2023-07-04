Минобороны сообщило о пресечении действий разведгруппы ВСУ в Запорожье

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» пресекли деятельность украинской разведгруппы и предотвратили попытку противника провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе населенного пункта Марфополь, а также пресечена попытка противника разведки боем в районе Работино», — сказал он.

Артиллерия группировки, по словам Чехова, уничтожила танки и боевые бронемашины, а также буксируемые гаубицы близ села Пятихатки.

Украина начала контрнаступление в начале июня, это подтверждали и Москва, и Киев. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ.

В середине июня член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил об усилении боев на ореховском направлении в регионе. Спустя две недели он заявил, что украинские силы активно наступают на этом направлении и уже подошли к первой линии обороны российских войск.

Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовалобстановку на запорожском направлении в регионе как напряженную. «Ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют», — писал он. Российские силы, по словам Балицкого, «разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп». Он также заявлял об отсутствии достижений у украинской стороны.

Рогов в ночь на 4 июля сообщил, что российские силы перешли к активной обороне на линии соприкосновения в Запорожской области. Он уточнил, что российские войска также проводят контратаки. Балицкий называл российскую оборону очень сильной.