Житель Кабардино-Балкарии поджег несколько экземпляров Корана

Житель села Чегем Второй в Кабардино-Балкарии поджег религиозную литературу внутри мечети, сообщил глава администрации Чегемского района Юрий Борсов в своем телеграм-канале.

Поджог произошел в ночь на 2 июля. По словам Борсова, житель села находился в «неадекватном состоянии», его уже задержали. Свой поступок мужчина объяснил призывами «внутреннего голоса». Борсов подчеркнул, что в происшествии нет «никакой религиозной подоплеки».

В управлении МВД по Кабардино-Балкарии уточнили, что задержан 32-летний мужчина, который поджег несколько книг религиозного содержания. Его доставили в отдел полиции, назначено медицинское освидетельствование на наличие в его крови следов употребления запрещенных веществ и алкоголя.

По данным телеграм-канала Mash и телеканала «360», мужчина попытался сжечь в мечети несколько экземпляров Корана. В Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарской Республики заявили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, соответствующие материалы переданы в Следственный комитет.

28 июня в Швеции прошла разрешенная полицией акция с сожжением Корана. Это произошло в первый день празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников. МИД Турции назвал произошедшее «подлым и антиисламским поступком». Акцию также осудили в Марокко и Ираке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал акцию оскорбительной, но не противозаконной.

Президент России Владимир Путин отметил, что в России неуважение к Корану является преступлением, но в «некоторых других странах» так не считают. «В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает», — сказал он позже, комментируя акцию в Стокгольме.