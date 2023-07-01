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Лавров счел Байдена незаинтересованным в мирном урегулировании на Украине

Лавров: президент США Байден не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине

Президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному урегулированию конфликта на Украин, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RTP.

«Я не знаю, насколько президент Байден в этом [урегулировании конфликта] заинтересован. По крайней мере, он такого интереса не выказывает. <...> Они (США. — РБК) ни разу не сказали, «давайте искать мирное решение». Они выступали с критическими замечаниями», — сказал министр.

Государства Запада, по словам Лаврова, негативно оценивали инициативы, в частности, стран «Глобального Юга» «под предлогом того, что нужно сначала <...> чтобы Украина поправила свои дела на фронте».

Свои планы урегулирования конфликта на Украине с начала российской спецоперации представили африканские страны, Бразилия и Китай, также посредничество предлагал Ватикан. Белый дом ранее заявлял о готовности поддержать мирные инициативы стран Африки, если их «на 100%» одобрит украинская сторона.

«Мы поддержали бы любое мирное предложение третьей стороны, если его можно считать заслуживающим доверия, подлежащим исполнению и устойчивым. И для того, чтобы эти три вещи имели место, это должен поддержать президент [Украины Владимир] Зеленский и украинский народ», — говорил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Урегулирование, по словам Кирби, должно отталкиваться от «формулы мира» из десяти пунктов, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также от «того, что Устав ООН является основополагающим элементом».

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Формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов. Среди них: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, возвращение справедливости; противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.

Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, однако не собирается говорить на условиях, которые выдвигает Киев, подчеркивали в российском МИДе.

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