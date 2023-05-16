В Белом доме назвали условие поддержки мирного плана ЮАР по Украине

Белый дом: США поддержат мирный план ЮАР, если он будет опираться на «формулу мира» Киева

Джон Кирби (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США поддержат мирный план, который собирается предложить ЮАР, если его «на 100%» поддержит украинская сторона, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает Al Jazeera.

«Мы поддержали бы любое мирное предложение третьей стороны, если его можно считать заслуживающим доверия, подлежащим исполнению и устойчивым. И для того, чтобы эти три вещи имели место, это должен поддержать президент [Украины Владимир] Зеленский и украинский народ», — сказал Кирби.

Он добавил, что урегулирование должно отталкиваться от предложенной Зеленским «формулы мира» из 10 пунктов и от «того, что Устав ООН является основополагающим элементом».

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