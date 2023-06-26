Генсек НАТО назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Бойцы ЧВК "Вагнер" у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону (Фото: РБК)

НАТО считает ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«События минувших выходных — это внутреннее дело России», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала ситуацию с ЧВК «внутриполитической борьбой за власть в России», передает Stern. Она сказала, что Берлин не станет вмешиваться в происходящее.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России назвало его обвинения провокацией. ФСБ завела на Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

На следующий день ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и заняла штаб Южного военного округа. Пригожин заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу и намерении «идти в Москву». Помимо Ростова-на-Дону бойцов ЧВК 24 июня заметили в Липецкой и Воронежской областях.

Президент Владимир Путин охарактеризовал действия Пригожина как предательство и «удар в спину». Он обсудил ситуацию с лидерами Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Турции.

В МИД России заявили, что действия Пригожина «играют на руку внешним врагам России», и предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей». Несколько государств, включая Китай и США, назвали происходящее внутренним делом России.

В течение дня президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону.

После того как Пригожин развернул колонны бойцов, в Кремле сообщили, что дело против него будет прекращено, вагнеровцев не будут преследовать по закону, а основатель ЧВК сможет уехать в Белоруссию. 26 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник написал, что Пригожин пока остается под следствием.