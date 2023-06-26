Омский суд арестовал местного жителя по обвинению в диверсии на железной дороге

Жителя Омска арестовали по делу о диверсии на железной дороге

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Центральный суд Омска арестовал до 3 августа местного жителя, которого обвиняют в диверсии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области в своем телеграм-канале.

Обвиняемый «по указанию неустановленного лица» поджег в Омске оборудование, обеспечивающее безопасность движения железнодорожного транспорта, сообщили в суде. Следствие считает обвиняемого приверженцем организации «Легион Свобода России» (признана в России террористической и запрещена).

На жителя Омска завели уголовное дело по статье о диверсии (ч. 1 ст 281 УК). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После начала военной операции на Украине власти российских регионов неоднократно сообщали о поджогах оборудования на железных дорогах. В частности, релейные шкафы горели в Калужской, Московской и Пензенской областях.

За поджог оборудования обвиняли по разным статьям. Например, в феврале на четырех жителей Пензы и области завели дело по статье о диверсии. В марте двоих жителей Саратовской области арестовали по обвинению в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). В мае суд арестовал жителя Оренбургской области по статье о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) из-за планов поджечь шкаф на железной дороге.