Суд арестовал планировавшего теракт на железной дороге в Оренбуржье
Суд в Оренбурге арестовал жителя Новотроицка, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщается в телеграм-канале судебной инстанции.
На 26-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК. Ленинский районный суд Оренбурга отправил его под стражу до 21 июля.
По данным ФСБ, житель Новотроицка планировал подготовку нескольких поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военкомата города Орска и отдела ФСБ. Мужчина заявил, что должен был «устроить саботаж» по «указанию людей из Украины».
Спецслужбы обнаружили его тайник с компонентами для изготовления бомбы, а на телефоне нашли переписку с украинскими спецслужбами. Как утверждают в ФСБ, задержанный планировал впоследствии «перейти на сторону ВСУ» и принимать участие в боевых действиях против российских военных.