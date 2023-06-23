На Московской железной дороге подожгли оборудование

Посторонних лиц, которые подожгли оборудование, обнаружила охрана. На место вызвали полицию. Возгорание ликвидировали с помощью пожарного поезда

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На перегоне Ростокино — Владыкино на севере Москвы подожгли оборудование, сообщила Московская железная дорога (МЖД) в телеграм-канале.

«Сегодня ночью на перегоне Ростокино — Владыкино сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование», — говорится в сообщении.

На место вызвали полицейских. Возгорание ликвидировали силами пожарного поезда. «На движение поездов ситуация не повлияла», — сообщили в МЖД.

После начала военной операции на Украине в разных регионах России происходили поджоги на железных дорогах. В конце мая в Кировском районе Санкт-Петербурга на перегоне Броневая — Лигово подожгли релейный шкаф. На месте нашли зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковку от зубной пасты, сообщал телеграм-канал SHOT.

25 апреля на МЖД на перегоне Бекасово-1 — Пожитково загорелся релейный шкаф. Полицейские установили, что его подожгли. На самом шкафе нашли следы взлома. На месте нашли также пластиковую бутылку объемом 1,5 л со следами горючей жидкости, кусок обгоревшей проводки, окурок и перчатки, сообщали РБК источники в МВД и территориальном отделе полиции.