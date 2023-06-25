В мэрии Москвы объяснили, как работодатели устанавливают выходной 26 июня

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Работодатели, организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим работы, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина, который накануне объявил об установлении 26 июня выходного дня на фоне действий ЧВК «Вагнер» на территории России.

«Режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

После конфликта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Минобороны 24 июня бойцы группировки блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и заявили о намерении идти в Москву. Они продвинулись как минимум по территории Воронежской и Липецкой областей.

Собянин на этом фоне ввел в Москве режим контртеррористической операции (КТО). Несмотря на то что колонны ЧВК были развернуты назад и направились в тыловые лагеря, этот режим в Москве все еще не отменен. Не стали власти менять решение и о выходном дне 26 июня.