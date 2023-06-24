Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным об остановке колонн «Вагнера»

Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным

Лукашенко и Пригожин договорились об остановке колонн ЧВК «Вагнер», шедших в Москву. Путин поблагодарил белорусского коллегу «за проделанную работу»

Трансляция обращения Владимира Путина к гражданам РФ (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор после достижения договоренностей белорусского лидера с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщает БЕЛТА.

«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — сказано в сообщении.

Кремль о новом телефонном разговоре Путина и Лукашенко пока не сообщал. Утром 24 июня лидеры стран уже проводили телефонные переговоры, также Путин звонил лидерам Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. «Глава Российского государства проинформировал своих собеседников о ситуации в стране», — сообщала пресс-служба Кремля. Путин также проводил переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Силы «Вагнера» 24 июня блокировали Ростов-на-Дону и начали движение на север, о движении техники ЧВК сообщали власти Липецкой области. Действия Пригожина Путин назвал «предательством» и «вооруженным мятежом».

Против Пригожина накануне вечером завели уголовное дело о вооруженном мятеже после его заявлений об ударе Минобороны по лагерям ЧВК. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Лукашенко сообщил, что по итогам переговоров с главой ЧВК, которые шли в течение дня 24 июня, достигнута договоренность об остановке колонн. В Минске отметили, что обсуждался «вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов «ЧВК Вагнер». Пригожин подтвердил, что колонны вагнеровцев разворачиваются и уходят в тыловые лагеря.