Кремль пообещал «адекватный ответ» за поставки Киеву дальнобойных ракет

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

От российских военных потребуется «адекватный ответ» на поставки Великобританией Украине ракет большой дальности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал Песков, подчеркнув, что в Кремле «весьма негативно» отнеслись к сообщениям о поставках таких ракет.

О том, что Лондон предоставил Киеву несколько крылатых ракет Storm Shadow, дальность стрельбы которых составляет более 250 км, рассказали источники телеканала CNN из числа высокопоставленных западных чиновников.

Один из них сообщил, что Украина дала Британии гарантии, что не будет использовать эти ракеты по территории в глубине России, но может применить для ударов по «суверенной территории Украины». CNN отмечает, что с помощью Storm Shadow Киев получит возможность атаковать объекты на подконтрольных России территориях, а также в Крыму.

О планах Лондона отправить Киеву дальнобойные ракеты ранее также писала The Washington Post, изучив объявления о закупках вооружения Международным фондом поддержки Украины (основан странами Северной Европы, лидирующую роль занимает Лондон).

Другие страны пока не выражали готовность передавать дальнобойное оружие. США, у которых есть ракеты ATACMS с дальностью около 300 км, не будут передавать их, писала Politico.

Президент Владимир Путин, говоря о последствиях поставок на Украину западных дальнобойных систем вооружений, предупреждал, что российские войска тогда будут отодвигать «зону безопасности» дальше от границ страны.