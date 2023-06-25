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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в России

Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Никол Пашинян подчеркнул, что хотя происходящие в России события являются внутренним делом России, он хотел бы получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране. Президент России проинформировал премьер-министра о последних событиях», — говорится в сообщении.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подтвердил разговор Путина с Пашиняном. «Был телефонный разговор президента России с премьер-министром Армении. Президент весьма детально проинформировал армянского коллегу о сегодняшнем дне и о событиях сегодняшнего дня», — сказал представитель Кремля.

Путин также звонил лидерам Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также президентам Белоруссии Александру Лукашенко и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава России проинформировал коллег о происходящем в России.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» 24 июня блокировали Ростов-на-Дону и начали движение на Москву, о движении техники бойцов сообщали власти Липецкой области. Накануне против основателя частной военной компании Евгения Пригожина завели уголовное дело о вооруженном мятеже после его заявлений об ударе Минобороны по лагерям ЧВК.

Путин назвал действия Пригожина «предательством» и «вооруженным мятежом». Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения бойцов. Пригожин подтвердил, что колонны вагнеровцев разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня ЧВК покинула Ростов-на-Дону.

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