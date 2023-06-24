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В Калужской области перекрыли дороги на границах с четырьмя регионами

В Калужской области перекрыли дороги на границах с Тульской, Брянской, Орловской областями
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Калужской области решили временно ограничить движение по дорогам на территориях, прилегающих к соседним регионам — Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям, сообщил губернатор области Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. О дальнейших изменениях буду своевременно вас информировать», — написал Шапша.

В ночь на 24 июня власти начали частично перекрывать трассу М-4 «Дон», которая связывает Москву с южными регионами страны. Она проходит через несколько районов Подмосковья, восток Тульской области, запад Липецкой области, пересекает Воронежскую область, а далее — Ростовскую область.

Власти Липецкой области перекрыли въезды в Липецк по двум направлениям — со стороны Чаплыгина и Лебедяни. В Москве и Московской области объявили режим контртеррористической операции, а также предупредили о возможных ограничениях, связанных с использованием автомобилей.

В Калужской области перекрыли дороги на границах с четырьмя регионами
В Калужской области перекрыли дороги на границах с четырьмя регионами

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК и пообещал ответить на это. В Минобороны это заявление опровергли, назвав провокацией. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»). 24 июня основатель ЧВК сообщил, что его силы блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты. Позднее власти заявили, что техника ЧВК «Вагнер» вошла в Липецкую область.

Теги
Калужская область перекрытие движения Тульская область Брянская область Орловская область Смоленская область
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