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Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям

Въезды в Липецк перекрыли со стороны Чаплыгина и Лебедяни
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям — со стороны Чаплыгина (город на северо-востоке области) и Лебедяни (город на северо-западе области), сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в телеграм-канале.

Местным жителям рекомендовали выбирать альтернативные варианты объезда, не покидать свои дома без необходимости и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.

«Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона», — говорится в сообщении.

С утра 24 июня в России начали ограничивать движение по трассе М-4 «Дон», которая проходит через несколько районов Подмосковья, восток Тульской области, запад Липецкой области, пересекает Воронежскую область, а далее и Ростовскую область. Трасса связывает Москву с южными регионами страны.

Это произошло на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил российских военных в обстреле лагеря его бойцов и пообещал ответить на это. Минобороны назвало слова Пригожина об ударе провокацией. ФСБ возбудила в отношении него дело по ст. 279 УК об организации мятежа.

Около 16:00 мск губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регион вошла техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы принимают меры для обеспечения безопасности населения, ситуация находится под контролем, добавил он.

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Липецкая область перекрытие движения Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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